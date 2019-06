Auf geht's! Am Nachmittag starten Mirko Slomka und Hannover 96 in die Saison

Wer steht im Fokus? Bei Walace gab es erste Zweifel, ob der Brasilianer heute dabei sein wird. Grundlos, meint Slomka. „Wir haben uns am Montag zum Gespräch verabredet“, sagte der Trainer. „Ich möchte, dass er bleibt, ich gehe aktuell davon aus, dass er bleibt. Wenn ein Angebot käme, wo wir sagen: Wow, dann sieht die Lage wieder anders aus.“ Slomka hält Walace für einen „der besten Fußballer auf dieser Position, und das nicht nur in der 2. Liga“.

Welche Spieler fehlen? Marvin Bakalorz wird vermutlich heute nicht trainieren – aber er soll auch nicht beim Hamburger SV auftauchen. Der HSV scheint aus dem Rennen zu sein, auch, weil ein neuer Mitbewerber dazukam. Bakalorz soll sich Zeit erbeten haben – wegen der Chance, in die Premier League nach Norwich zu gehen. 96 hat den HSV offenbar ausgestochen und immer noch Chancen, dass Bakalorz verlängert. Auch nicht dabei ist Waldemar Anton, für den heute die U21-EM startet.

Wer gehört zum Trainerstab? Einen Ko-Trainer brachte Slomka nicht mit. Lars Barlemann (29) wird vom Posten des Videoanalysten zum Ko-Trainer befördert. Barlemann kam vor fünf Jahren unter Trainer Tayfun Korkut zu 96. Er half häufig im Training aus, wenn Not am Mann war – ein guter Fußballer. Genau wie der zweite Ko-Trainer Asif Saric (54). Fußballlehrer Saric kam unter André Breitenreiter und gilt als zuverlässiger Arbeiter.

Wie geht’s weiter? Slomka zieht an: Dienstag (10 und 16 Uhr), Mittwoch (10 und 16), Donnerstag (10) und Freitag (10) ist Training an der Mehrkampfanlage. Am Sonnabend ist der erste Test in Mellendorf (15.30 Uhr).