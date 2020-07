Trainingsauftakt mit 15 Neuzugängen: Beim 1. FC Wunstorf herrscht große Lust auf Fußball 

Und die Frage, ob Köse seine Kicker denn überhaupt schon alle mit Namen kennt, erübrigt sich – daher nochmal zurück zum Fototermin. Köse weiß sogar um die Statur jedes Spielers. Er hält einen Zettel in der Hand, positioniert seine Schützlinge auf die Langbänke und sortiert sie nach Körpergröße in drei Reihen.

Eigentlich gehört ein solches Bild zum Klassiker beim Trainingsauftakt eines jedes Fußballvereins: Die Fotografen bitten den Chefcoach, seine Neuzugänge um sich herum zu gruppieren. Beim 1. FC Wunstorf machte das keinen Sinn – es wäre nahezu identisch mit dem vorherigen Mannschaftsbild gewesen. Also dirigierte Onur Köse, Trainer des Landesligisten, und versammelte aus der großen Gruppe die Kicker neben sich, die bereits in der Vorsaison zum Kader gehörten. Es sind nur vier Spieler.

Köse will die Zügel ab sofort anziehen - Kontakt zu drei weiteren Spielern

Und wie war Köse zufrieden? „Man hat gemerkt, dass die Jungs ein paar Monate keinen Fußball gespielt haben“, sagt der Coach, der ab sofort die Zügel anziehen will und auch für Ende August ein Trainingslager plant. Entsprechend lang musste er im Abschlussspiel der ersten Einheit auf ein Tor warten. Emilio Enzi erzielte den ersten Treffer – sehenswert per Lupfer über Tvrtkovic, in Wunstorf ist eben alles bemerkenswert derzeit.

Die ersten Testspiele hat der FC Wunstorf terminiert. Am Dienstag, 21. Juli, ist Kreisligist FC Burgwedel um 20 Uhr zu Gast in der Barne-Arena. Die U23 des SV Rödinghausen tritt in der Arena am Sonntag, 26. Juli, um 13 Uhr an. Es kann sein, dass sich bis dahin der Kader noch verändert. „Wir stehen mit drei Spielern im Kontakt, die wohl dazukommen werden“, sagt FC-Teammanager Andreas Schmitz. Alles andere hätte zum neuen 1. FC Wunstorf auch nicht gepasst.