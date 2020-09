Bericht über Trainingsboykott: Profis von Mainz 05 sollen wegen suspendiertem Adam Szalai streiken

Dicke Luft bei Mainz 05: Nach Informationen der Bild haben die Profis des Bundesligisten am Mittwochnachmittag das Training verweigert. Grund für den Spielerstreik soll die am Montag erfolgte Suspendierung von Stürmer Adam Szalai sein. Das Team soll die Rücknahme des Rauswurfs fordern.

Der 32 Jahre alte Ungar war mit sofortiger Wirkung vom Training freigestellt worden. Laut Bild erschien Szalai am Mittwochmorgen dennoch zur Athletikeinheit, die er jedoch nicht mit der Mannschaft absolvieren durfte. Daraufhin erschienen die 05-Profis am Nachmittag nicht auf dem Platz. Der Verein äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Szalai, der seine Karriere als Teil der "Bruchweg-Boys" an der Seite von Weltmeister André Schürrle und Lewis Holtby bei den Mainzern begonnen hatte, war 2019 von der TSG Hoffenheim zu den Rheinhessen zurückgekehrt. In der vergangenen Saison schoss er in 27 Spielen für die Mainzer ein Tor. Am Sonntag stand er gegen Leipzig (1:3) zum Auftakt der Bundesliga nicht im Kader.