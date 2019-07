Trainingslager der SC-DHfK-Handballer: Adrenalin-Kick im Harz

Aschersleben. Bevor das Trainingslager der SC-DHfK-Handballer in Aschersleben am Freitagabend mit dem Test gegen den SC Magdeburg am Rande des Megawoodstock-Turnieres seinen Höhepunkt erreicht, stand auch mal eine Trainingseinheit der anderen Art auf dem Programm. Der Bundesligist unternahm eine Radtour durch den Harz mit giftigen Anstiegen. An der Rappbode-Talsperre erlebten nach dem Los-Verfahren vier Spieler (Lukas Binder, Marc Esche, Gregor Remke, Niclas Pieczkowski) einen Gigaswing-Tandemsprung im freien Fall. Ein ähnlicher Adrenalin-Kick war fürs ganze Team die größte Doppelseilrutsche Europas – 120 Meter über dem Abgrund mit 90 km/h. Am Donnerstag wurde zudem der Team-Champion im Tontaubenschießen ermittelt.

Die Jungs geben weiter Gas

Die erste Trainingswoche des 21 Mann starken Kaders verlief nicht ohne Probleme. Bei Niclas Pieczkowski, der im Juni einen Lehrgang der A-Auswahl absagen musste, sind wieder Schulterschmerzen aufgetreten. Der 29-Jährige reiste am Mittwoch ab. Patrick Wiesmach muss wegen Knieproblemen kürzertreten. Und Raul Santos konnte noch nicht mit der Mannschaft trainieren, hat aber seinen medizinischen Rückkehr-Test bestanden.