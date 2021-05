Im EM-Trainingslager in Seefeld: So verfolgen die DFB-Stars das Champions-League-Finale

Am Freitag hatten die DFB-Stars (ausnahmsweise) Besuch im Mannschaftshotel „Nidum“ in Seefeld (Tirol). Abenteurer und Motivationsexperte Mike Horn hielt einen Vortrag und schwor die Mannschaft im Trainingslager auf die bevorstehenden Aufgaben mit Blick auf die Europameisterschaft ein. „Es ist beeindruckend, was er schon alles erlebt hat, das wird uns helfen“, sagte Kapitän Manuel Neuer über Horn, der bereits vor der WM 2014 bei der Nationalmannschaft vorbeischaute. „Ein gutes Omen“, so Neuer.

