Trainingsspiel-Doppelpack für Wolfsburgs Drittliga-Handballerinnen

Zwei Wochen vor dem Ligastart stehen für Handball-Drittligist VfL Wolfsburg die ersten Kräftemessen an. Am Samstag kommt die HSG Heidmark (17 Uhr) ins FBZ Westhagen, am Sonntag ist Eintracht Hildesheim (15.15 Uhr) zu Gast. Besonders auf das zweite Duell freut VfL-Trainer Oliver Bült sich besonders. „Hildesheim ist für mich in der Oberliga Topfavorit auf den Aufstieg, eine tolle Truppe, die sich richtig gut verstärkt hat.“ Bei beiden Partien am Wochenende sind noch keine Zuschauer zugelassen, das kann sich nächste Woche Sonntag (29. August) ändern, wenn Drittligist TSC Berlin in Wolfsburg zum Trainingsspiel zu Gast ist. Am 5. September starten die Wolfsburgerinnen gegen die SG Kirchhof 09 in die Saison.

Die Wolfsburgerinnen durchlebten bisher eine holprige Vorbereitung auf die Saison in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Vor einem Monat verletzte sich Rückraumspielerin Anna Fanslau zum Abschluss des Trainingslagers am Fuß und wird dem VfL weiterhin fehlen. Zurück aus dem Trainingslager gab es die Gewissheit, dass das Bült-Team die Heimspiele im FBZ Westhagen austragen muss.