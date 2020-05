Trainingswettkampf live im Internet - Kugelstoßer sehen Licht am Ende des Tunnels

Leipzig. Als David Storl kürzlich im Training das Handy im Video-Modus mitlaufen ließ, folgten einige Tausend Instagram-Follower dem Weltklasse-Kugelstoßer und seinem Trainingspartner Dennis Lewke. Wichtige Erkenntnis: Ein Live-Stream funktioniert durchaus. Die beiden DHfK-Recken hatten Ende Februar bei der Hallen-DM in der Arena zu zweit den Sprung aufs Siegerpodest geschafft. Seither konnte das Duo trotz der Pandemie (im Gegensatz zu manch Kontrahenten) zwar durchtrainieren. Doch inzwischen scharren beide mit ihren XXL-Hufen. Sie wollen ihr Können endlich wieder unter Beweis stellen.

Noch sind jedoch Wettkämpfe nicht erlaubt – ein kleines Meeting an diesem Mittwoch in Neubrandenburg könnte als erste Ausnahme richtungsweisend sein. In Düsseldorf findet in zwei Wochen ein Stabhochsprungmeeting im Autokino statt. Auch die Leipziger Athleten werden sich nicht länger verstecken. „Es soll ein Anfang sein. Wir wollen auch dem Nachwuchs zeigen: Es gibt Licht am Ende des Tunnels“, sagt Storl.

„Sollten Online-Formate im Sport weiter üben und ausbauen“

Am kommenden Freitag (5. Juni) wird ein Trainingswettkampf mit zehn StoßerInnnen und professioneller Moderation live im Internet übertragen – unter anderem auf dem Youtube-Kanal von David Storl. Neben dem 29-Jährigen und seinem Klubkollegen Dennis Lewke (27) hat auch Olympiateilnehmerin Sara Gambetta aus Halle (27) zugesagt. Ab 17 Uhr ist die fünfköpfige A-Gruppe an der Reihe, eine Stunde vorher stößt das B-Feld. Alle Weiten werden vermessen, wenngleich sie keinen Eingang in die Bestenlisten finden.

Mit im Boot des Orga-Teams ist Katharina Baum. Die Prokuristin der Olympiasport Leipzig GmbH hatte vor fünf Wochen den Marathon von Roman Knoblauch und Michael Fischer-Art samt Livestream und virtueller Promi-Begleitung organisiert. Ihr Argument: „Wir sollten Online-Formate im Sport weiter üben und ausbauen. Denn wer weiß, wie lange wir diese noch brauchen.“ Sie war an der Erstellung des Konzeptes fürs Kugelstoßen beteiligt – nun hat die Stadt grünes Licht für den Trainingswettkampf erteilt.

„Sportler für Sportler“

Der 5. Juni könnte einen Wendepunkt in der Beziehung zwischen Storl und seiner Wahlheimat Leipzig einläuten. Der gebürtige Rochlitzer und Ex-Chemnitzer wohnt nun mit seiner Familie in Markkleeberg. Doch er trägt das grün-weiße DHfK-Trikot und repräsentiert die Sportstadt Leipzig national und international. Als die Bedingungen für die DHfK-Stoßer in der Wintersaison 2018/19 katastrophal waren und das Team in eine Lagerhalle nach Liebertwolkwitz auswich, machte der zweifache Weltmeister seinem Ärger lautstark Luft. Das kam nicht gut an. Seither galt das Verhältnis zur Stadt als zerrüttet. Schnee von gestern.

Beim Marathon lautete das Motto „Wir laufen für euch“, diesmal begleitet der Slogan „Sportler für Sportler“ den Kugelstoß-Nachmittag. Sven Küßig ist einer der Initiatoren und Macher beim Mitteldeutschen Kugelstoßteam. Er hofft, dass die rund 20 Partner aus der Wirtschaft für den Leipziger Leichtathletik-Nachwuchs spenden – zur Freude der Talente der SG MoGoNo, der SG Olympia und des SC DHfK.