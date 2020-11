Trainingszeiten fehlen: Dresdner Schwimmer in der Bredouille

Dresden. Der erneute Corona-Lockdown macht es auch vielen Leistungs- und Nachwuchssportlern gerade nicht leicht. Da brachte in diesen Tagen die Kaderberufung des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) zumindest ein wenig Freude ins Haus. Am Dresdner Stützpunkt erhielten acht Schwimmerinnen und Schwimmer eine Bestätigung oder Neueinstufung in einen der Bundeskader. So gehören Celine Wolter, Georg Schubert (beide DSC) und Louis Dramm (Dresdner Delphine) dem NK1-Kader auch weiterhin an. Bestätigt für den NK2-Bereich wurden Alexander Eich und Eva Gräfin von Brühl, dazu erhielten neue Berufungen Leni von Bonin und Mattea Schubert (alle DSC) sowie Joelle Marie Meyer (SV Weixdorf). Anzeige

Für straffe Kadernormen braucht's Training

Dennoch ist die Freude nicht ungetrübt, wie Trainer Peter Bräunlich zugibt: „Leider öffnet seit dem erneuten Lockdown die Schwimmhalle an der Freiberger Straße erst um 8 Uhr und schließt bereits 17.30 Uhr. Dadurch können unsere Kader nicht wie gewohnt trainieren, fehlen fast jedem rund fünf bis sechs Stunden Training in der Woche. Normalerweise geht es für die Schüler mit der ersten Einheit morgens um sieben los und unsere Übungsstunden dauern bis 19 Uhr. Und weil wir da einiges zusammenlegen müssen, sind die Bahnen jetzt umso voller“, erläutert der Trainer die Situation. Er fügt aber auch an: „Es ist auf jeden Fall besser als gar nicht zu trainieren.“

Ein zweites Problem, auf das auch Nachwuchschef Dirk Oehme hinweist, soll sich wahrscheinlich noch in dieser Woche lösen. „Bisher dürfen in Dresden nur die Schwimmerinnen und Schwimmer bis zum D-Kader das Training fortsetzen. Für die anderen rund 30 Athleten der fünften bis siebenten Klasse findet zwar der Profilunterricht zweimal wöchentlich statt, aber zum Training am Nachmittag dürfen die Sportler dann nicht erscheinen. Wir wissen, dass dies in Leipzig und Chemnitz so geregelt ist, dass alle Sportschüler trainieren dürfen.“ Bräunlich macht noch einmal klar, wie wichtig gerade für die jüngeren Talente das Training ist: „Wir Schwimmer hatten ja schon beim ersten Lockdown mindestens zwei Monate Trainingsausfall. Wenn aber die Jugendlichen auch irgendwann die straffen Kadernormen knacken wollen, brauchen sie die entsprechenden Umfänge im Wasser.“

Termin für's Christstollen-Schwimmen steht (noch)

Nach einem Schreiben von Elternvertretern an das sächsische Staatsministerium für Soziales soll aber nun auch in Dresden – wie in den beiden anderen Städten – die Ausnahmeregelung gelten. „Wir warten da jetzt noch auf Grünes Licht vom Bäderbetrieb“, so Oehme. Er hebt aber zugleich hervor: „Bisher sind wir mit den Entscheidungen in Dresden recht gut durch die Pandemie gekommen, denn in Leipzig konnte lange Zeit gar nicht und in Chemnitz nur mit ganz wenigen Leuten trainiert werden. Wir waren die einzige Schwimmhalle in Sachsen, die zwei Stützpunkt-Wettkämpfe ausrichten durfte.“ Anzeige