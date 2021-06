Trainingszentrum und Stadiongebäude leuchten: RB Leipzig beteiligt sich an der "Night of Light"

Leipzig. Wer am Dienstagabend an der Red-Bull-Arena oder RB Leipzigs Trainingszentrum am Cottaweg vorbeikam, bemerkte: Die Gebäude erstrahlten in leuchtendem Rot. Hintergrund war die "Night of Light" des Aktionsbündnisses #AlarmstufeRot. In ihm haben sich Initiativen und Verbände der deutschen Veranstaltungswirtschaft zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie auf die Herausforderungen und die Benachteiligung der Branche während der Corona-Pandemie aufmerksam machen, als monatelang Konzerthallen, Theater und mehr dicht und eben auch Sportstätten leer blieben. Anzeige

Die "Night of Light" war eine bundes- und europaweite Protestaktion. "Wer immer noch im Lockdown ist, wer keine ausreichende Hilfe erhalten hat, wer unsere Branche weiterhin in höchster Gefahr sieht, der setzt ein rotesLicht", hieß es im Aufruf. "Beleuchtet Eure Theater, Clubs, Denkmäler, Stadthallen, Firmengebäude, Restaurants, Eventlocations, Messehallen, Brücken, Wahrzeichen." Diesem Aufruf folgte auch der deutsche Vizemeister, schaltete entsprechend die roten Lichter an.

Night of Light 2.0 - Der Talk Der offizielle Talk zur "Night of Light 2.0". Mit spannenden Gästen und einem Blick hinter die Kulissen der Macher der "Night of Light" läutet Moderator Aljoscha Höhn den Abend ein. Gepostet von AlarmstufeRot - Initiativen & Verbände der Veranstaltungswirtschaft am Freitag, 18. Juni 2021

Keine regenbogenfarbene Arena

Eine Red-Bull-Arena beziehungsweise ein Stadiongebäude in Regenbogenfarben wird es dagegen am Mittwoch zur EM-Partie zwischen Deutschland und Ungarn nicht geben. Nach SPORTBUZZER-Informationen wollen die Verantwortlichen, die sich bereits vor einiger Zeit für die Teilnahme an der "Night of Light" entschieden hatten, die Aufmerksamkeit darauf lenken und auch belassen. Im Rahmen der Kampagne "Unser Ball ist bunt" hat sich RB in der Vergangenheit auf verschiedenen Wegen immer wieder für Toleranz und Vielfalt stark gemacht.





Mehrere Bundesligisten strahlen ihre Arenen am Mittwoch bunt an, um gegen den europäischen Fußballverband UEFA zu protestieren. Der hatte es abgelehnt, die Allianz Arena, in der die EM-Begegnung stattfindet, entsprechend zu beleuchten. Die Regenbogenfahne steht als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.