"Einfach toll": Drei Trampolinturntalente des SC Hemmingen-Westerfeld schaffen es zur deutschen Meisterschaft

„Das ist das erste Mal, dass sich Hemminger für eine nationale Einzelmeisterschaft qualifiziert haben“, sagt Thorsten Langner, der seit der Spartengründung vor 41 Jahren dort Trainer ist. Bei der DM am 15. Mai werden sich die drei der deutschen Trampolinturnelite stellen, die größtenteils aus den Stützpunkten Stuttgart, München, Frankfurt am Main und Salzgitter kommt.

Training unter anderen Bedingungen

„Dort sind die Bedingungen natürlich viel besser als bei uns“, sagt Langner. In Salzgitter etwa gibt es eine eigene Trampolinturnhalle, wo weder auf- noch abgebaut werden muss. „Die haben die neuesten Geräte, angestellte Landestrainer und überhaupt ganz andere Möglichkeiten.“

Statt fünfmal die Woche wie in den Stützpunkten, gehen die Hemminger Talente zwei- bis dreimal wöchentlich in die Luft – was in Corona-Zeiten im Vergleich zu anderen Sportarten immer noch viel ist. „Da wir als Individualsportart gelten, kann ich oder alternativ meine Tochter Jana mit einem Kind in der Tribünensporthalle trainieren“, sagt der Coach. Und das klappt sogar am Wochenende – außerhalb der Pandemiezeit undenkbar, aufgrund der vielen Mannschaften des SCH, die dann normalerweise in ihren Hallensportarten Punktspiele bestreiten.

"Wollen so schnell wie möglich wieder in Gruppen trainieren"

Trotz der Qualifikation ist Langner nicht wunschlos glücklich. „Wir wollen natürlich so schnell wie möglich wieder in Gruppen trainieren. Die Sparte hat etwa 100 Mitglieder, und da können wir leider nicht alle Kinder beim Individualtraining berücksichtigen“, sagt er. „So viele Stunden hat die Woche nicht.“ Das tue ihm unendlich leid, doch so etwas bringen die Corona-Beschränkungen nun mal mit sich.

Von den wenigen Kindern und Jugendlichen, die aufs Trampolin können, haben Lara, Elisa und Yorick das Maximale aus ihren Einheiten herausgeholt. Da coronabedingt alle üblichen Qualifikationswettbewerbe ausfallen mussten, hatte sich der Verband etwas Besonderes einfallen lassen, um die Talente zu beurteilen. Es mussten Videoaufnahmen der Übungen erstellt werden, die in Frankfurt am Main von Bundeskampfrichtern am Bildschirm bewertet wurden.