Tränen-Abschied von Real-Legende Sergio Ramos: Einer der schwersten Momente in meinem Leben

Spaniens Rekordnationalspieler und Klub-Ikone Sergio Ramos verlässt nach 16 Jahren Real Madrid. Der Abwehrchef konnte sich mit den Königlichen nicht auf eine Verlängerung seines am 30. Juni auslaufenden Vertrages einigen. Auf einer digitalen Pressekonferenz wurde der 35-Jährige in Anwesenheit von Vereinspräsident Florentino Pérez verabschiedet. Ramos kam nach Pérez zu Wort und erklärte unter Tränen seine Entscheidung. Anzeige "Es ist der Moment gekommen, einer der schwersten in meinem Leben. Man ist nie bereit, um sich von Real Madrid zu verabschieden. Es ist aber der Moment gekommen, mich von Real Madrid zu verabschieden. Ich bin an den Händen meiner Eltern gekommen...", sagte Ramos, der in Tränen ausbrach und seine Worte kurz unterbrechen musste: "… Ich bin an den Händen meiner Eltern gekommen, meiner Geschwister, ich war mit 19 Jahren noch ein Kind. Gott sei Dank habe ich heute eine tolle Familie mit meiner Frau und meinen vier Kindern."

Ramos kündigt Rückkehr an Ramos wurde zuletzt immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und gehörte auch bei Real Madrid nicht mehr zur ersten Wahl. Dennoch bleiben die positiven Erinnerungen. "Ich will in erster Linie meiner Familie danken, auch meinem Klub und dir, Präsident, all meinen Trainern und Mitspielern, ohne die nichts möglich gewesen wäre. Allen Mitarbeitern des Klubs, die ich hier sehe und es jetzt unmöglich ist, nicht emotional zu werden, weil es viele gemeinsame Jahre hier waren", so Ramos, der erneut mit den Tränen kämpfte: "Und wie könnte ich den Fans nicht danken? Ich hätte mich gerne im Santiago Bernabéu verabschiedet, aber es hat nicht sein sollen. Danke an Real Madrid, ich werde euch immer im Herzen haben. Es endet eine wunderbare und einzigartige Etappe in meinem Leben. Nichts wird so sein, wie ich es hier erlebt habe. Vielen Dank für alles. Es ist kein Tschüss, sondern ein Auf Wiedersehen, denn früher oder später werde ich zurückkehren.“





Mit Real gewann der beinharte Verteidiger insgesamt 22 Titel, dabei unter anderem viermal die Champions League, fünf spanische Meisterschaften und viermal die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. "Als Präsident von Real Madrid ist es kein einfacher Tag. Es waren viele Jahre zusammen mit Sergio. Ich werde den 8. September 2005 nicht vergessen, als Sergio Ramos im Estadio Santiago Bernabéu präsentiert wurde. Er war mein erster spanischer Neuzugang. Wir waren überzeugt, dass seine Ankunft eine Epoche einleiten würde. Ich bin enorm stolz darauf, was du geschafft und geleistet hast. Du bist zweifelsohne eine Legende von Real Madrid und hast dir auf dem Platz den Respekt aller, die diesen Sport lieben, erkämpft. Danke für alles, was du diesem Klub gegeben hast", sagte Real-Boss Pérez.