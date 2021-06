Tränen-Interview von Michael Gregoritsch, Lob vom Coach: Österreich jubelt über EM-Triumph

Es waren Tränen der Erleichterung, die bei Michael Gregoritsch flossen: "Es ist fantastisch" , sagte der Torschütze der Österreicher nach dem erlösenden ersten Sieg seiner Heimatnation bei einer Europameisterschaft. Gemeinsam mit dem ebenfalls eingewechselten Marko Arnautovic führte der Profi des FC Augsburg das Team am Sonntag in Bukarest zum 3:1 (1:1) gegen den lange ebenbürtigen Turnier-Neuling Nordmazedonien. "Gratulation an die Spieler. Sie haben heute Geschichte geschrieben" , sagte der Nationaltrainer der ÖFB-Auswahl, der Deutsche Franco Foda.

Und einem wurde nach Abpfiff richtig deutlich, was er da geleistet hatte: Bundesliga-Profi Gregoritsch zeigte sich emotional wie selten zuvor. Mit seinem FCA stand der 27-Jährige in dieser Saison kurz vor dem Abschied. Zudem kam der ehemalige HSV- und Schalke-Stürmer gerade in der Rückrunde kaum zum Zug. Nur ein Bundesliga-Treffer gelang Gregoritsch in 24 Einsätzen. "Mein Bruder hat Geburtstag, ich hab ein schweres Jahr hinter mir. Ich glaube, das ist für alle, die an mich geglaubt haben", betonte der sichtlich ergriffene Österreicher. "Das war an die Familie, an die Freundin. Das war einfach Weltklasse."