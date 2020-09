Transfer fix: Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig verpflichtet Felix Kroos

Der nächste Transfer ist perfekt: Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig verstärkt sich zur kommenden Spielzeit mit Mittelfeldmann Felix Kroos. Das teilten sowohl Hauptstadt-Klub Union Berlin als auch die Niedersachsen am Freitag mit. Der Vertrag des 29-Jährigen bei den Köpenickern war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Bei Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig unterschrieb Kroos für zwei Jahre. Der Mittelfeldspieler, Bruder von Weltmeister Toni Kroos, wird in der Halbzeitpause des Testspiels gegen den 1. FC Nürnberg an diesem Samstag offiziell verabschiedet. Kroos ist bereits der elfte Neuzugang der Eintracht für die kommende Saison.