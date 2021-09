Augsburg-Manager Reuter kritisiert Spielermarkt: Mbappé kostet PSG 250 Millionen Euro

Manager Stefan Reuter vom Bundesliga-Klub FC Augsburg hat die ausufernden finanziellen Entwicklungen auf dem Spielermarkt deutlich kritisiert. "Wenn man sieht, was da teilweise ausgegeben wird, ist das Wahnsinn", sagte der 54-Jährige in einem Interview der Augsburger Allgemeine: "Wenn Paris angeblich 200 Millionen Euro Ablöse für Mbappé für ein Jahr Restvertrag ablehnt, kostet der Spieler insgesamt für diese Saison 250 Millionen Euro. Das gibt einem zu denken." Der französische Weltmeister und Großverdiener Kylian Mbappé war in diesem Sommer nicht von Paris Saint-Germain zu Real Madrid gewechselt, weil PSG das hohe Angebot der Madrilenen ablehnte.

Anzeige