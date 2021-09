Tuchel erklärt Absage an BVB: Darum kam ein Transfer von Hudson-Odoi nicht in Frage

Knapp zwei Wochen nach Ende der Wechselfrist hat Thomas Tuchel den am Ende geplatzten Wechsel von Flügelstürmer Callum Hudson-Odoi zu Borussia Dortmund erklärt. "Das war eine sehr einfache Entscheidung", sagte der Trainer des FC Chelsea über die Absage an seinen Ex-Klub, den er von 2015 bis 2017 betreut hatte: "Es gab keine Chance, dass wir einem Wechsel von Hudson-Odoi zur Borussia am letzten Tag des Transferfensters zustimmen. Für ihn persönlich wäre das vielleicht eine gute Gelegenheit gewesen, aber für uns war es unmöglich. Ich sehe, wie er im Training jeden Tag besser wird."

Allerdings hatte die Karriere des Angreifers in den vergangenen Monaten nicht wie erwartet an Fahrt aufgenommen. Nach einem Achillessehnenriss im April 2019 wurde Hudson-Odoi auch immer wieder von anderen Verletzungen ausgebremst. Ein Stammplatz bei Chelsea schien zuletzt in weiter Ferne. In den bisherigen vier Premier-League-Spielen der Saison stand der 20-Jährige einzig beim 3:0 gegen Aston Villa am vergangenen Samstag auf dem Feld.