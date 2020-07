Spekulationen um Transfer von Ajax-Keeper Onana zu Leverkusen - Rolfes dementiert: "Haben guten Keeper" 

André Onana will den niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam trotz Vertrags bis 2022 verlassen und peilt einen Wechsel in eine der großen Ligen Europas an. "Es waren fünf großartige Jahre hier. Aber nun ist meine Zeit gekommen, einen Schritt zu machen", erklärte der Keeper nach dem Ende der Spielzeit. Wohin es den Kameruner genau zieht, ist nicht bekannt. Doch nach Informationen von De Telegraaf und Voetbal International soll sich angeblich Bayer Leverkusen mit einem Transfer auseinander setzen. Demnach soll der Bundesligist bereit sein bis zu 20 Millionen Euro für den Schlussmann auszugeben.