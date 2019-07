Transfer-Gerücht: André Schürrle könnte Haller-Ersatz bei Eintracht Frankfurt werden

Das ist ein ziemlich verrücktes Bundesliga-Gerücht. Die Frankfurter Rundschau und die Ruhr Nachrichten spekulieren über ein Transferinteresse von Eintracht Frankfurt an BVB -Weltmeister André Schürrle. Als Ersatz für den kommenden West-Ham-Spieler Sebastien Haller ? Die Dortmunder Zeitung beruft sich auf einen Bericht, laut dem der 28 Jahre alte Ex-Nationalspieler von Borussia Dortmund auf dem Trainingsgelände der Frankfurter gesehen worden sein soll – angeblich zum Medizincheck.

André Schürrle: BVB will ihn loswerden, Frankfurt könnte ihn brauchen

Fest steht: Nach den Transfers von Haller (Ablöse wohl bis zu 50 Millionen Euro) und dem zu Real Madrid abgewanderten Luka Jovic benötigen die Frankfurter, die Ende des Monats in die Europa-League-Qualifikation einsteigen, unbedingt neue Offensivspieler. Schürrle wäre mit seiner internationalen Erfahrung (zuletzt in die Premier League an den FC Fulham ausgeliehen) eine Alternative für die Außenbahn- und Mittelstürmerposition.