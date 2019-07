Transfer von BVB-Profi André Schürrle zu Spartak Moskau laut Russland-Portal fix

Der aussortierte BVB-Profi André Schürrle wird offenbar noch in diesem Sommer nach Russland wechseln: Das russische Portal Championat hat am Freitagabend vermeldet, dass der Mittelfeld-Spieler von Borussia Dortmund von Erstligist Spartak Moskau ausgeliehen wird. Darüberhinaus soll Spartak sogar eine Kaufoption für den 28-Jährigen besitzen.

Schürrle und der BVB: Das hat schon länger nicht mehr gepasst

Bereits in der Vorsaison sah Schürrle unter BVB-Trainer Lucien Favre keine Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten und wechselte daher auf Leihbasis zum FC Fulham. Da die Cottagers den Klassenerhalt in der Premier League jedoch verpassten, war ein Verbleib des 28-Jährigen kein Thema mehr.

Spartak Moskau soll Kaufoption für BVB-Profi Schürrle besitzen

Jetzt der Leih-Transfer von André Schürrle zu Spartak Moskau. Schon in der vergangenen Woche bestätigte sein Berater gegenüber Sport24.ru Gespräche mit russischen Klubs: "Wir sind noch immer an der Möglichkeit der Fortsetzung seiner Karriere in Russland interessiert", sagte Ingo Haspel. Wie Championat berichtet, soll sich Spartak nun sogar eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro besitzen, die dem BVB eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich bringen könnte.