Transfer von Bas Dost zu Eintracht Frankfurt steht kurz bevor - Medizincheck am Montag

Der Wechsel ist so gut wie fix: Stürmer Bas Dost steht kurz vor einem Transfer zu Eintracht Frankfurt. Das bestätigte Trainer Adi Hütter am Sonntag nach dem 1:2 bei RB Leipzig. "Es ist so weit fortgeschritten, dass er morgen zu den medizinischen Tests kommt. Ich gehe davon aus, dass alles passt", sagte Hütter. Dost, der noch bis 2021 bei Sporting Lissabon unter Vertrag steht, soll die Eintracht etwa zehn Millionen Euro Ablöse kosten.