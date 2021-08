Bericht: Transfer von BVB-Profi Thomas Delaney rückt näher – Dortmund und Sevilla nähern sich an

Delaney hatte in der vergangenen Spielzeit insgesamt 34 Pflichtspiele für Borussia Dortmund absolviert. Dabei gelangen ihm ein Treffer und fünf Vorlagen. In der aktuellen Saison kam er unter Neu-Trainer Marco Rose indes lediglich auf jeweils einen Kurzeinsatz in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Im Sommer war er mit der dänischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft vertreten, scheiterte mit den Skandinaviern erst im Halbfinale an England (1:2 n.V). Der 29-Jährige stand dabei in sämtlichen Partien auf dem Platz.