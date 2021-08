Transfer-Planungen beim BVB noch nicht abgeschlossen - Kehl: "Sind auf alles vorbereitet"

Nach Angaben von Sebastian Kehl sind die Transferaktivitäten bei Borussia Dortmund nicht abgeschlossen. Sollte der Pokalsieger bis zum Ende der Wechselfrist am 31. August Profis abgeben, werde der BVB noch in diesem Sommer für Ersatz sorgen. "Je nachdem, auf welcher Position sich noch etwas tut, werden wir überlegen, wie wir das Geld einsetzen", sagte der Lizenzspielerchef am Samstag vor dem Bundesliga-Gastspiel beim SC Freiburg am Sky-Mikrofon und versicherte: "Wir sind auf alles vorbereitet."

Anzeige