Der große Transfer-Check zur Bundesliga: Wer soll kommen? Wer soll gehen? 

Es ist in jeder Winterpause die große Frage: Was passiert auf dem Transfermarkt der Bundesliga? Die Verlockung, seinen Kader in der spielfreien Zeit mit einem Schnäppchen zu veredeln, treibt nicht selten auch die Vereine auf den Markt, bei denen es sportlich gut läuft. Und die Klubs, die ohnehin kriseln, sehen im Winter-Transferfenster die große Gelegenheit, mit neuen Kräften und einem frischen Impuls die Trendwende einzuleiten.