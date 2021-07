Transfer-Coup für Hertha BSC? Bericht: Fredi Bobic will Frankfurt-Star Filip Kostic nach Berlin lotsen

Wildert Fredi Bobic bei seinem Ex-Verein Eintracht Frankfurt? Offenbar plant der neue Sportchef von Hertha BSC einen spektakulären Transfer-Coup. Einem Bericht der Bild zufolge will der 49-Jährige den Frankfurter Offensivstar Filip Kostic in die Hauptstadt lotsen. Zwar gebe es für den Serben noch kein offizielles Angebot, wohl aber ein intensives Interesse aus Berlin. Die Hertha würde demnach bereits an einer ersten Offerte arbeiten. Anzeige

Bobic hatte den 28-Jährigen als Sportchef bereits zwei Mal verpflichtet: 2014 holte er den Linksaußen für sechs Millionen Euro vom FC Groningen zum VfB Stuttgart, 2018 zunächst auf Leihbasis, ein Jahr später fest für die gleiche Summe vom Hamburger SV nach Frankfurt. Für die Adlerträger schoss der serbische Nationalspieler bisher 26 Treffer in 127 Spielen - und bereitete weitere 48 Tore vor. Sein Vertrag am Main läuft noch bis 2023, nach dem Abgang von André Silva (wechselt zu RB Leipzig) soll Kostic auf jeden Fall gehalten werden. "Ich kann dazu nichts sagen, es liegt überhaupt nichts vor", zitierte Bild den SGE-Sportvorstand und Bobic-Nachfolger Markus Krösche. "Filip weiß außerdem genau, was er an uns hat."

Die Herthaner sind finanziell wahrscheinlich in der Lage, die hohen Ablöseforderungen aus Frankfurt zu erfüllen. Demnach soll Krösche für den dribbelstarken Serben rund 30 Millionen Euro als Transfersumme aufrufen. Hertha könnten neben der Unterstützung durch Investor Lars Windhorst und dessen Tennor-Gruppe auch der Verkauf von Spielern helfen. Mittelstürmer Jhon Cordoba verlässt die Hertha, schließt sich nach nur einem Jahr in Berlin dem russischen Erstligisten FK Krasnodar an und spült wohl rund 20 Millionen Euro Ablöse plus Boni in die Hertha-Kassen. Auch Dodi Lukebakio, Matheus Cunha und Dedryck Boyata könnten noch zu Geld gemacht werden, um Trainer Pal Dardai mit neuen Spielern zu helfen.