Transfer-Coup perfekt: Nationalspieler Matthias Ginter wechselt zurück zum SC Freiburg

Jetzt herrscht Klarheit: Abwehrspieler Matthias Ginter wechselt von Borussia Mönchengladbach zurück zum SC Freiburg , für den er bereits von 2009 bis 2014 spielte. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Über die Vertragslänge machten die Breisgauer wie üblich keine Angaben. Beim SC wird er der Nachfolger von Nico Schlotterbeck, der in der kommenden Saison zu Borussia Dortmund wechselt.

Ginter selbst erklärte: "Ich wollte nochmal etwas ganz Besonderes in meiner Karriere machen und etwas Spezielleres als die Rückkehr zum Sport-Club und in meine Heimat gibt es für mich nicht. Die Entwicklung des gesamten Vereins, das Potential der Mannschaft sowie die besondere Art und Weise des Austauschs mit den Vereinsverantwortlichen in den vergangenen Wochen – all dies in meiner Heimat vorzufinden, kann man in den heutigen Zeiten als Glückfall beschreiben. Dieses Gesamtpaket hat einfach perfekt gepasst."