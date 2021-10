Bericht: Transfer von DFB-Profi Karim Adeyemi erfolgt im nächsten Sommer – Gespräche mit Bundesliga-Topklubs

Bei RB Salzburg schießt sich Karim Adeyemi aktuell auf die Zettel internationaler Top-Klubs. Elf Pflichtspieltore gelangen dem gerade einmal 19 Jahre alten Angreifer in der laufenden Spielzeit für die Österreicher. Dass die Leistungen des Stürmer-Talents prominente Interessenten auf den Plan rufen, ist daher keine Überraschung. Offenbar erfolgt der Sprung zu einem neuen Klub bereits im kommenden Sommer. So ist der Salzburg-Abgang des Angreifers laut Sky-Informationen nach Abschluss der laufenden Saison bereits beschlossene Sache. Demnach sollen für Adeyemi, dessen Vertrag in Salzburg noch bis 2024 gültig ist, 30 bis 40 Millionen Euro Ablöse in die Kassen des österreichischen Double-Gewinners gespült werden.

