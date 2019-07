Transfer-Doppelschlag bei RB Leipzig? Nkunku und Lookman im Anflug

Im Fall Nkunku hat sich PSG-Trainer Thomas Tuchel nach dem 6:1-Testspielerfolg gegen Dynamo Dresden am Dienstagabend zu Wort gemeldet: „Ich glaube, das ist mittlerweile fix“, sagte der Coach des französischen Meisters in der sächsischen Landeshauptstadt. „Es ist mindestens in den letzten Zügen der Verhandlungen.“ Von seiner Mannschaft hatte sich Nkunku, der gegen Dresden nicht mehr im Aufgebot war, bereits am Montag verabschiedet, berichtete der 45 Jahre alte Coach.