Transfer-Doppelschlag perfekt: Inter Mailand holt Ex-Wolfsburger Edin Dzeko und EM-Star Denzel Dumfries

Inter Mailand hat am Samstagabend einen Transfer-Doppelschlag vermeldet: Der frühere Wolfsburger Bundesliga -Torschützenkönig Edin Dzeko wechselt von der AS Rom zum italienischen Meister, der niederländische EM-Star Denzel Dumfries kommt von der PSV Eindhoven. Während der ehemalige Teamkollege von Mario Götze einen Vertrag bis 2025 unterschrieb, erhielt Dzeko ein Arbeitspapier bis 2023. Über die Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht. Medienberichten zufolge kostet Dumfries die Mailänder rund 13 Millionen Euro, der Dzeko-Transfer schlägt mit 1,5 Millionen Euro zu Buche.

Kurios: Noch bevor Inter die Verpflichtung des Stürmers offiziell machte, stand dieser bereits für seinen neuen Klub auf dem Platz. In einem Testspiel gegen Dynamo Kiew steuerte er einen Treffer zum 3:0-Sieg bei. "Es fühlt sich großartig an, hier zu sein", sagte der inzwischen 35-Jährige Bosnier: "Ich will beweisen, dass ich noch immer den Unterschied ausmachen kann." Der 25-jährige Dumfries, der beim Test in Monza noch Zuschauer war, erklärte: "Ich kann es nicht erwarten, endlich loszulegen und denke, dass ich mit meiner Spielweise gut zu Inter passe."