Nach Dost-Transfer: Eintracht Frankfurt in Stürmer-Not - Rückkehr von Luka Jovic wohl kein Thema

Nach dem Weihnachtstransfer von Bas Dost zum FC Brügge befindet sich Eintracht Frankfurt auf Stürmersuche. Der Niederländer schloss sich am Heiligabend mit sofortiger Wirkung dem Spitzenreiter der belgischen Jupiler Pro League an. Nachdem die Hessen im Sommer schon Gonçalo Paciência an Schalke 04 verliehen hatten , steht in André Silva nur noch ein erfahrener Angreifer im Kader.

Dost hatte bei der Eintracht ursprünglich noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, wollte aber unbedingt weg. Der Niederländer, der von 2012 bis 2016 schon einmal in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg gespielt hatte, war im Sommer 2019 von Sporting Lissabon an den Main gewechselt. Für den Tabellenneunten absolvierte er insgesamt 43 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore erzielte. Viel Zeit bei der Suche nach einem Nachfolger bleibt nicht. Bereits am kommenden Samstag geht es für die Frankfurter nach der kurzen Weihnachtspause gegen den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen weiter. "Wir beobachten den Markt wie gewohnt mit großer Ruhe und schauen, ob etwas möglich ist. Das ist in erster Linie eine wirtschaftliche Frage", sagte Bobic.