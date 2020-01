Winter-Neuzugang: Deshalb darf Exequiel Palacios in der Bundesliga nicht für Bayer Leverkusen spielen

Gemäß der FIFA-Statuten wurde die Sperre vom DFB übernommen. Damit kann der 21 Jahre alte Argentinier in der Liga frühestens am 21. Spieltag in der Partie gegen Borussia Dortmund am 8. Februar zum ersten mal für die Leverkusener spielen. Er verpasst die Liga-Spiele gegen Paderborn am Sonntag, gegen Fortuna Düsseldorf am 26. Januar und bei der TSG Hoffenheim am 1. Februar. In der Achtelfinal-Partie des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten VfB Stuttgart könnte er sein Pflichtspieldebüt geben.