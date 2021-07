Nach Transfer zum FC Augsburg: Dorsch droht Olympia-Aus – Klub und DFB verhandeln

Der DFB-Auswahl für Olympia droht bei den Sommerspielen in Japan der Ausfall des als Anführer vorgesehenen Niklas Dorsch. Nachdem der Mittelfeldspieler am Donnerstag von Bundesliga-Klub FC Augsburg verpflichtet worden war, verhandelten der Verein und der Deutsche Fußball-Bund noch um die Freigabe des 23-Jährigen. Das sagte ein DFB-Sprecher am Freitag auf Anfrage.

Anzeige