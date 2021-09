Transfer perfekt: FC Barcelona verpflichtet 17-jähriges Talent Emre Demir – Hohe Ausstiegsklausel

Der FC Barcelona bastelt am Kader für die Zukunft. Wie der spanische Spitzenklub am Donnerstag mitteilte, kommt das 17 Jahre alte Talent Emre Demir in der kommenden Saison vom türkischen Verein Kayserispor nach Barcelona. Für den Offensivspieler wird laut Vereinsangaben eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni fällig. Der Vertrag des Youngsters wird bis zum 30. Juni 2027 gültig sein. Im Kontrakt ist zudem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 400 Millionen Euro verankert.

