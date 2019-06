Neuer Transferplan beim FC Bayern: Yannick Carrasco statt Leroy Sané?

Benötigt der FC Bayern München im Transfer-Poker mit Leroy Sané einen Plan B? Der Nationalspieler von Manchester City steht bekanntlich ganz oben auf der Wunschliste des deutschen Rekordmeisters. Doch jetzt werden zwei Alternativen mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Wie die Sport Bild berichtet, denkt der Doublesieger über eine Verpflichtung von Yannick Carrasco oder Julian Draxler nach.

Carrasco soll für rund 30 Millionen Euro zu einem europäischen Top-Klub wechseln. Die heißeste Spur führte bisher nach England zum FC Arsenal. Doch jetzt bringt die Sportzeitschrift auch den FC Bayern mit dem Belgier in Verbindung. Der 25-Jährige spielte vor seinem Wechsel zum China-Klub Dalian Yifang bei AS Monaco und Atlético Madrid.

Noch im Winter erklärte der Linksaußen, dass er Asien nach nur einem Jahr wieder verlassen wolle. "Es ist nicht so, dass mir der Fußball in China nicht gefällt. Aber ich würde gerne aus familiärer Sicht wieder in Europa spielen. Es ist schwierig für uns, uns anzupassen", erklärte Carrasco zuletzt gegenüber der niederländischen Tageszeitung Het Nieuwsblad.