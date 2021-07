"Sehr zufrieden mit dem Transfer": Liverpool-Trainer Klopp schwärmt von Neuzugang Konaté

Vom Neuzugang aus der deutschen Eliteliga verspricht sich Klopp viel. Angekommen ist der 13-malige französische Nationalspieler laut dem ehemaligen BVB -Coach bereits gut. " Wir sind sehr zufrieden mit dem Transfer, er hat einen sehr guten Eindruck gemacht. " Überrascht zeigte sich Klopp von den Qualitäten des Neuzugangs indes nicht. "Wir wussten das ja vorher. Bevor man so einen Spieler verpflichtet, hat man auch schon ein paar mal geguckt", so der Liverpool-Trainer, der den englischen Spitzenklub 2020 zur ersten Meisterschaft nach einer Durststrecke von 30 Jahren führte.

Auch mit dem Fitnesszustand des Defensivmanns, der im Lauf der vergangenen Saison insgesamt zehn Bundesliga-Partien aufgrund von Verletzungen verpasste, zeigte sich Klopp zufrieden. "Alles fein, er ist fit und er hat sich toll integriert. So weit ein sehr sehr guter Eindruck." Der 22-Jährige durfte beim Testspiel gegen den VfB Stuttgart (1:1) am Dienstag über die kompletten 30 Minuten in der Abwehrzentrale ran und zeigte eine solide Vorstellung.