Transfer-Fenster in der Bundesliga ab 1. Juli für einen Tag geöffnet: Diese Zugänge sind schon perfekt 

Das Transfer-Fenster ist geöffnet - zumindest für einen Tag. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag öffentlich machte, darf am 1. Juli für genau einen Tag lang gewechselt werden - in erster Linie, um schon zu diesem Datum ausgehandelte Transfers endgültig perfekt zu machen. Nach zwei Wochen Pause öffnet der Markt dann vom 15. Juli bis 5. Oktober erneut. Andere Nationalverbände dürften demnächst ähnliche Regelungen beschließen, Sonderwege sind aber nicht ausgeschlossen.