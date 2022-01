Transfer-Fenster schließt am Montag: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Deadline-Day

Er bietet die letzte Chance für die Teams aus Bundesliga und Co., sich auf den letzten Drücker für die zweite Saisonhälfte mit Personal anderer Klubs zu verstärken: Der Deadline Day. Bis 18 Uhr können am Montag noch die letzten Last-Minute-Deals für die laufende Spielzeit abgewickelt werden. Was ist mit Blick auf die deutsche Eliteliga am Deadline Day zu erwarten? Schlagen auch die Top-Klubs noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Und was könnte auf dem internationalen Markt noch passieren? Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen zum letzten Tag des Winter-Transferfensters. Anzeige

Was ist am Deadline Day in der Bundesliga zu erwarten?

Grundsätzlich wird gerade am letzten Tag der Transferperiode gerne noch einmal zugelangt. Ein kleiner Einblick: Im vergangenen Winter verstärkte sich Hertha BSC unter anderem mit Sami Khedira von Juventus Turin in letzter Minute prominent. Zudem gab der FC Bayern mit Chris Richards einen vielversprechenden Defensivspieler innerhalb der Bundesliga an die TSG Hoffenheim ab, Mainz 05 holte Robert Glatzel von Cardiff City.

An Wechselkandidaten und offenen Baustellen mangelt es in Deutschlands höchster Spielklasse auch in dieser Saison nicht. Fraglich ist nur, ob entsprechende Deals noch vor Ablauf der Frist abgeschlossen werden können. So ist bei Borussia Mönchengladbach beispielsweise offen, ob die beiden Leistungsträger Matthias Ginter und Denis Zakaria, deren Verträge im Sommer auslaufen, noch vor Ablauf ihres Kontrakts gegen eine Ablöse ziehen gelassen werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten forciert Juventus Turin einen Winter-Transfer von Zakaria. Auch der VfL Wolfsburg fahndet noch nach einem Stürmer, der Daniel Ginczek (zu Fortuna Düsseldorf gewechselt) und Wout Weghorst im Fall eines Abgangs zum FC Burnley ersetzen könnte. Dabei im Visier: Jonas Wind vom FC Kopenhagen.



Welches waren die Top-Transfers der Winter-Wechselperiode?

Den teuersten Transfer-Coup in der Bundesliga landete ein echter Überraschungskandidat. Die vereinsinterne Rekordablöse von 16,36 Millionen Euro überwies der FC Augsburg für Stürmer Ricardo Pepi an den FC Dallas. Anders als die Fuggerstädter legten Hertha BSC mit Marc Oliver Kempf (kam vom VfB Stuttgart) sowie Borussia Mönchengladbach mit Marvin Friedrich (für 5,5 Millionen von Union Berlin) in der Defensive nach. Auf Erfahrung setzte indes Abstiegskandidat Arminia Bielefeld, der sich mit dem 34 Jahre alten Ex-Nationalspieler Gonzalo Castro (zuvor vereinslos) verstärkte.

Interessant zu beobachten wird zudem sein, ob sich Talente wie Ansgar Knauff (20 Jahre, wechselte auf Leihbasis vom BVB zu Eintracht Frankfurt) oder Ex-Bayern-Leihgabe Justin Che (18, ausgeliehen von der TSG Hoffenheim) nachhaltig in der Bundesliga beweisen können. Kurz vor knapp ließ auch der VfL Wolfsburg noch einmal aufhorchen: Die Niedersachsen holten Max Kruse von Union Berlin zurück zum VfL. Bayer Leverkusen fixierte indes den eigentlich für Sommer vorgesehenen Wechsel von Sardar Azmoun aus Zenit St. Petersburg bereits im Winter.

Wieviel Geld gaben die Bundesliga-Klubs in der Winter-Transferphase aus?

Zwar waren die Sportchefs der Bundesligisten wie immer in dieser Phase schwer beschäftigt, doch für die meisten galt in Corona-Zeiten durch Sparzwänge die Devise: Verkaufen statt einkaufen. So verließ beispielsweise Ex-Nationalspieler Nadiem Amiri Bayer Leverkusen in Richtung CFC Genua, Joshua Guilavogui zog es zu Girondins Bordeaux in die Ligue 1. Bis Sonntag hatten die 18 Klubs zusammen gerade mal 21 Spieler verpflichtet, im Gegenzug aber 49 abgegeben. Damit könnten die schon nur 25 Verpflichtungen aus dem Vorjahr unterboten werden. Und damals kamen Spieler wie die Ex-Weltmeister Khedira oder Shkodran Mustafi (Schalke 04), RB Leipzig gab 20 Millionen für den Ungarn Dominik Szoboszlai aus.

Bei den etwas prominenteren Transfers, die sich bis zur Schließung des Fenster am Montag um 18 Uhr noch über die Bühne gehen könnten, handelt es sich in diesem Jahr vor allem um Spieler, die gehen wollen oder sollen: Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst zum Beispiel, den es nach Burnley zieht und Zakaria, der auf dem Sprung zu Juventus steht. Einen Tag vor dem Ende der aktuellen Transferfrist haben die 18 Vereine insgesamt rund 44 Millionen Euro in neues Personal investiert. Zum Vergleich: Im vergangenen Winter standen nach dem Deadline Day noch Ausgaben in Höhe von rund 51 Millionen zu Buche.

Was ist am Deadline Day vom Bundesliga-Spitzenduo FC Bayern und Borussia Dortmund zu erwarten?

Zu erwarten ist vom Spitzenduo der Bundesliga im Winter nichts mehr. Bayern-Vorstand Hasan Salihamidzic schob einer Reaktion auf den Ausfall von Linksverteidiger Alphonso Davies (Herzprobleme) demonstrativ einen Riegel vor. "Wir sind sehr gut besetzt. Ich glaube, dass wir eine gute Truppe haben", betonte der 45-Jährige gegenüber DAZN und fügte deutlich an: "Die steht. Da wird auch nichts passieren". Bei den Bayern waren seit Jahresbeginn unter anderem wegen eines Corona-Ausbruchs bis zu 13 Spieler ausgefallen. Zuletzt hatte sich das Lazarett aber wieder gelichtet. Salihamidzic zeigte sich zuversichtlich: "Jetzt haben wir fast alle an Bord. Der Trainer hat viele Optionen. Wir haben eine Mannschaft, die unsere Ziele erreichen kann."

Ähnliche Töne schlug auch die Konkurrenz aus Westfalen an. BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl sieht keine dringende Notwendigkeit, den Kader des aktuellen Tabellenzweiten für die Rückrunde noch einmal zu verstärken: "Es ist nicht so, dass wir im Moment mit aller Macht versuchen, Transfers umzusetzen." Der 41-Jährige verwies auf das große Verletzungspech in der Hinrunde und das Comeback einiger zuvor fehlender Profis. "Wenn die Jungs alle zurückkommen, werden wir unsere Qualität noch steigern. Ich glaube fest daran, dass wir aufgrund der Verletztensituation noch gar nicht die Möglichkeit hatten zu zeigen, was dieser Kader in sich trägt", kommentierte Kehl. Und: Dass der umworbene Torjäger Erling Haaland im Winter geht, schloss BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zuletzt kategorisch aus.

Was machen die internationalen Top-Klubs?

Aufhorchen ließ auf internationalem Terrain insbesondere Juventus Turin. Der italienische Spitzenklub griff für den teuersten Transfer der Winter-Wechselfrist tief in die Taschen. Dusan Vlahovic wechselte für 70 Millionen Euro Ablöse plus möglicher Bonuszahlungen von 10 Millionen Euro die Seiten von der AC Florenz nach Turin, wurde damit zum drittteuersten Winter-Transfer der Geschichte. In der Premier League hat sich der FC Liverpool die Dienste eines Spieler in einer ähnlichen Preiskategorie gesichert. Medienberichten zufolge gingen für den Offensivspieler Luis Diaz 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von 15 Millionen Euro über den Tisch.

Auch sonst gab es auf dem internationalen Markt durchaus Bewegung mit Blick auf die Kader-Planung: Unter anderem fixierte der FC Barcelona die Leihe von Adama Traoré. Der neureiche England-Klub Newcastle United investierte in Bruno Guimaraes von Olympique Lyon, für den offenbar 40 Millionen Euro plus acht Millionen zusätzlicher Boni bezahlt wurden. Insgesamt gab man in der englischen Premier League bis Sonntag laut transfermarkt.de 240 Millionen Euro für neue Spieler aus. Es folgen die italienische Serie A (148 Millionen), Spaniens La Liga (65 Millionen), und die Ligue 1 aus Frankreich (44 Millionen).

Wann schließt das Transferfenster in den europäischen Top-Ligen?