Transfer fix: 1. FC Köln verleiht Birger Verstraete an Royal Antwerpen - "Besser, ehrlich miteinander zu sein"

Birger Verstraete verlässt den 1. FC Köln. Wie der Bundesliga-Klub am Samstagabend mitteilte, wechselt der 26 Jahre alte Belgier in seine Heimat zum Erstliga-Klub Royal Antwerpen. Die Kölner einigten sich mit den Belgiern über eine Ausleihe Verstraetes mit anschließender Kaufoption. Die Domstädter stellen ihren Profi bereits ab der kommenden Woche vorzeitig für seinen neuen Verein frei. "*Birger will und muss spielen, so wie jeder Fußballprofi. Dies konnten wir ihm nicht ermöglichen, und dann ist es besser, ehrlich miteinander zu sein und eine gute Lösung zu finden"*, sagte Köln-Manager Horst Heldt.

Verstraete war im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro vom KAA Gent zum 1. FC Köln gewechselt. In den Plänen von Trainer Markus Gisdol spielte er zuletzt keine Rolle mehr und stand in diesem Jahr nicht einmal im Kader. "Ich bin dem FC sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, die Bundesliga und diesen besonderen Klub mit seinen großartigen Fans kennenzulernen. Leider hat es in dieser Saison nicht so funktioniert, wie alle Seiten sich das vorgestellt hatten", sagte der Mittelfeldspieler. "Für mich ist es wichtig, wieder regelmäßig zu spielen und diese Möglichkeit sehe ich in Antwerpen." Der 26-Jährige hatte vor dem Bundesliga-Neustart für Wirbel gesorgt, als er den Verein in einem Interview in seiner Heimat für dessen Umgang mit den Corona-Maßnahmen kritisierte.

25 ehemalige Spieler des 1. FC Köln und was aus ihnen wurde Podolski, Scherz und Co.. Was machen die ehemaligen Köln-Stars eigentlich heute? Erfahrt es hier! ©