Transfer fix: Arminia Bielefeld verpflichtet Sebastian Vasiliadis vom SC Paderborn

Bundesligist Arminia Bielefeld hat Sebastian Vasiliadis vom SC Paderborn verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei zur Arminia und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Dies teilte der Klub am Freitag mit. Der 23-Jährige absolvierte für die Paderborner 32 Erstliga- und 47 Zweitligaspiele. " In seinem Paderborner Bundesligajahr hat er bewiesen, dass er auf diesem Niveau sehr gute Leistungen bringen kann. Daher sind wir sehr froh, dass Sebastian in den nächsten Jahren zu unserem Kader gehören wird ", sagte Bielefeld Geschäftsführer Sport Samir Arabi.

Vasiliadis kam beim SC Paderborn in der vergangenen Spielzeit in 19 Liga-Partien zum Einsatz. Zwischendurch bremsten ihn Rückenprobleme aus, kurz vor dem Saisonende zog sich der 23-Jährige zudem einen Syndesmosebandriss zu und fiel in den abschließenden beiden Partien aus. In seinen 19 Zweitliga-Spielen für Paderborn steuerte er zwei Torvorlagen bei.