Transfer fix: Bayern-Legende Franck Ribery setzt Karriere bei Serie-A-Klub US Salernitana fort

Franck Ribery hat noch lange nicht genug. Die Ikone des FC Bayern München wird auch in der Saison 2021/22 in der Serie A spielen. Nach seinem Vertrags-Aus bei der AC Florenz hat sich am Montag Aufsteiger US Salernitana die Dienste des 38 Jahre alten Flügelspielers gesichert. Beim aktuellen Tabellen-18. unterschrieb der zuletzt vereinslose Ribery einen Einjahresvertrag. Sein Gehalt soll laut übereinstimmenden Medienberichten 1,5 Millionen Euro betragen. Bei der offiziellen Kaderpräsentation des Erstligisten am Montagnachmittag stellte sich der Ex-Nationalspieler bereits vor über 10.000 Zuschauern im Stadion von Salernitana vor.

