Transfer fix: Eintracht Frankfurt präsentiert Jovic-Nachfolger Dejan Joveljic 

Eintracht Frankfurt hat nur wenige Tage nach dem Abgang von Luka Jovic einen Nachfolger für seinen Stürmerstar verpflichtet. Am Freitagabend präsentierten die Hessen dessen Landsmann Dejan Joveljic als Neuzugang. Laut der serbischen Zeitung Hotsport kostet der Angreifer von Roter Stern Belgrad für fünf Millionen Euro Ablöse. Der Transfer von Joveljic hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angebahnt. Jovic war zuvor für 60 Millionen Euro an Real Madrid verkauft worden.

Der 19-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison 14 Pflichtspieltore für seinen Verein und ist von Sonntag an für Serbiens Nachwuchs bei der U21-EM im Einsatz. Joveljic, an dem auch die TSG 1899 Hoffenheim Interesse hatte, erhält bei der Eintracht einen Fünfjahresvertrag. In Frankfurt träfe das Sturm-Talent auf seine Landsleute Filip Kostic und Mijat Gacinovic, die ihm zu dem Wechsel geraten haben sollen.

SGE-Neuzugang Dejan Joveljic erklärt: Das sind meine Stärken

Joveljic ist eine Art "Jovic-Klon", denn der Youngster stammt ebenso wie Jovic aus dem Nachwuchs der Belgrader, sieht seinem Sturmpartner in der serbischen U21 durchaus ähnlich und hat ähnliche Qualitäten. „Dejan ist ein sehr guter Mittelstürmer, der aber auch über eine gewisse Variabilität verfügt und über die Flügel kommen kann. Natürlich ist er noch jung und wird lernen müssen. Aber wir sind sehr optimistisch, dass ihm die Eingewöhnung hier bei uns in Frankfurt leicht fällt", erklärte SGE-Sportvorstand Fredi Bobic.

Der Neuzugang zeigte sich sichtlich stolz über den Transfer. "Ich habe den deutschen Fußball schon immer geliebt und verfolge die Bundesliga seit langem", sagte der 19-Jährige der Website der Frankfurter. Seine Stärken beschreibt er so: "Ich kann mit rechts, links und dem Kopf treffen, es spielt keine große Rolle, wie ich angespielt werde. Ich glaube, in Deutschland nennt sich das Torriecher..."

Den Hessen droht im Angriff ein Umbruch, denn neben dem bereits abgewanderten Jovic werden auch Sebastien Haller und Ante Rebic mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Das Trio erzielte allein in der Bundesliga 41 der 60 Frankfurter Tore und hatte großen Anteil daran, dass die Eintracht zum zweiten Mal in Folge die Europa League erreichte.

