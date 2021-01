Transfer fix: Ex-Bayern-Profi Mario Mandzukic wechselt zum AC Mailand

Der Transfer von Mario Mandzukic zum AC Mailand ist perfekt. Der 34-Jährige, der nach seiner Zeit in Katar bei Al-Duhail SC ab Juli 2020 vereinslos war, spielt ab sofort für den italienischen Top-Klub um Trainer Stefano Pioli. Dort wird er künftig an der Seite von Superstar Zlatan Ibrahimovic auf Torejagd gehen. Mandzukic unterschreibt in Mailand einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.

