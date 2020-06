Dreier-Transfer perfekt: FC Augsburg verpflichtet Caligiuri, Strobl und Gikiewicz

Der FC Augsburg schlägt kurz nach dem Ende der Bundesliga -Saison gleich dreifach auf dem Transfermarkt zu. Neben den Mittelfeldakteuren Daniel Caligiuri vom FC Schalke 04 und Tobias Strobl von Borussia Mönchengladbach wird der Konkurrenzkampf auch auf der Torhüterposition in der kommenden Saison Fahrt aufnehmen. Rafal Gikiewicz kommt von Erstliga-Neuling Union Berlin. Das Trio wechselt ablösefrei. Strobl (30 Jahre alt) und Caligiuri (32) erhalten in Augsburg jeweils Dreijahresverträge. Gikiewicz (32) wurde bis zum 30. Juni 2022 gebunden.

Auch die drei Neuzugänge freuen sich auf ihre neue sportliche Herausforderung, sehen im Kader des FCA große Entwicklungsmöglichkeiten. So lobte Daniel Caligiuri, der in der Bundesliga bereits für den SC Freiburg, den VfL Wolfsburg und Schalke 04 spielte, das nötige Entwicklungspotenzial. "Ich bin sicher, dass diese Mentalität sehr gut zu meiner Spielweise passt. Daher freue ich mich, wenn ich nun ein Teil dieses Vereins bin, dessen Entwicklung in der Bundesliga sicherlich noch nicht abgeschlossen ist", so der 32-jährige Flügelspieler.