Nächster Transfer fix: FC Bayern verpflichtet Hoffenheim-Talent Mamin Sanyang 

Der FC Bayern bastelt weiter am Kader für die Zukunft. Die neuste Errungenschaft: Mamin Sanyang. Der 17-Jährige wechselt im Sommer von der TSG Hoffenheim an die Isar und wird dort die Münchner Nachwuchsakademie verstärken. Nach dem ebenfalls erst 17-jährigen Armindo Sieb ist Sanyang bereits das zweite Juwel aus der Talentschmiede der Hoffenheimer, das sich künftig dem Rekordmeister anschließt.

Thiago steht wohl vor Bayern-Abgang

Für den Profi-Kader droht den Bayern indes ein herber personeller Verlust. Der Spanier Thiago will die Münchner nach Informationen der Bild verlassen. Diesen Entschluss habe er seinen Mitspielern gar schon in der Kabine mitgeteilt, berichtete die Bild am Donnerstag. Laut Kicker gab es aber noch keine offizielle Anfrage für ihn. Der FC Liverpool soll stark an Thiago interessiert sein, heißt es aber.