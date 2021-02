Transfer fix: FC Liverpool verpflichtet Ben Davies von Preston North End

Der FC Liverpool hat am Deadline-Day auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Ben Davies von Preston North End verpflichtet. Das teilte der Klub am Montagabend mit. Demnach habe der Innenverteidiger einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Über die Laufzeit machte der LFC aber keine Angaben.

Der 25-Jährige stammt aus der Jugend von Preston und machte in dieser Saison in der Championship 19 Spiele. Nun wechselt er zum Champions-League-Klub FC Liverpool und soll die Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung beheben. "Es ist eine großartige Möglichkeit. Es war für mich überraschend als ich erstmals davon gehört hatte, dass ich hier spielen könnte", sagte Davies laut Homepage der Reds.