Transfer fix: Hertha BSC holt Angreifer Krzysztof Piatek vom AC Mailand

Jetzt ist die Tinte trocken! Hertha BSC bestätigte am Donnerstag die Verpflichtung des polnischen Nationalspielers Krzysztof Piatek. Er wechselt für eine kolportierte Ablösesumme von 27 Millionen Euro zur Mannschaft von Trainer Jürgen Klinsmann und würde damit Lucas Tousart als Rekordeinkauf der Berliner ablösen. Piatek unterschreibt bei den Berlinern einen langfristigen Vertrag, der laut übereinstimmenden Medienberichten bis 2025 laufen soll.

"Mit Krzysztof bekommen wir einen hoch veranlagten Angreifer, der seine Torgefährlichkeit und Offensivqualität schon eindrucksvoll auf höchstem Niveau sowohl in der Serie A als auch in der Nationalmannschaft unter Beweis gestellt hat", sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz. "Durch ihn haben wir nun noch mehr Qualität in der Offensive."

Piatek wechselte im Juli 2018 vom polnischen Erstligisten Cracovia Krakau für 4,5 Millionen Euro zum FC Genua. Nach 19 Toren in 21 Spielen zog es den Mittelstürmer weiter zum AC Milan, für stolze 38 Millionen Euro Ablöse. Der Durchbruch beim Champions-League-Sieger von 2007 blieb jedoch aus. In 41 Partien kommt der 24-Jährige auf 16 Treffer. In dieser Spielzeit absolvierte der Pole 18 Liga-Partien, davon 14 in der Startelf. Seit der Verpflichtung von Zlatan Ibrahimovic spielte der Mittelstürmer bei den Mailändern aber nur noch eine Nebenrolle und musste sich häufig mit einem Platz auf der Ersatzbank zufrieden geben.

„Er ist mit Sicherheit ein Stürmer, der uns mit seiner Qualität gut zu Gesicht steht. Er hat Qualitäten im Abschluss und kann Bälle festmachen“, sagte Co-Trainer Alexander Nouri bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). „Er ist mit Sicherheit eine Verstärkung.“ Piatek absolvierte am Donnerstagvormittag seinen Medizincheck bei den Berlinern.

Davie Selke und Salomon Kalou vor dem Absprung

Durch den Piatek-Zugang könnte auch auf der Abgangs-Seite der Berliner nochmal Bewegung reinkommen. Den Verein in dieser Transferphase verlassen haben Maurice Covic (Ascoli), Ondrej Duda (Norwich), Sidney Friede (Wehen Wiesbaden) und Eduard Löwen (FC Augsburg). Laut Kicker soll Stürmer Davie Selke unter anderem ein Angebot von Brighton and Hove Albion haben. Der U21-Europameister besitzt bei den Berlinern noch einen Vertrag bis 2022. In dieser Saison gelang dem 25-Jährigen, der im Sommer 2017 von RB Leipzig zu Hertha BSC wechselte, in 19 Punktspielen nur ein Treffer.

Außerdem berichtet das Fachmagazin, dass Salomon Kalou offenbar ein Angebot von West Ham United vorliegen hat. In Engaland spielte der Ivorer schon für den FC Chelsea, mit dem er 2012 die Champions League gewann. Zuletzt hatte er sich öffentlich über den Umgang mit ihm beschwert. Zudem soll Dennis Jastrzembski vor einer eineinhalbjährigen Leihe zum Bundesliga-Konkurrenten SC Paderborn stehen, berichtet der kicker.