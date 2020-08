Transfer fix: HSV verpflichtet Zweitliga-Experten Simon Terodde vom 1. FC Köln

Der Hamburger SV hat seinen Wunschspieler verpflichtet. Stürmer Simon Terodde wechselt mit sofortiger Wirkung vom 1. FC Köln zum Zweitligisten HSV. Der 32-Jährige erhält bei den Hanseaten einen Vertrag über ein Jahr und kommt ablösefrei. Die Kölner hatten am Donnerstagnachmittag vermeldet, dass sie den eigentlich bis 2021 befristeten Kontrakt mit dem Routinier auf Wunsch des Spielers aufgelöst haben. Schon am Montag hatte es Berichte darüber gegeben, dass sich Terodde und die Hanseaten geeinigt hätten. Nach bestandenem Medizincheck wurde nun Vollzug vermeldet.

"Wir sind sehr froh, dass dieser Transfer geklappt hat. Simon Terodde kennt die Liga und hat eindrucksvoll bewiesen, dass er sehr genau weiß, wo das Tor steht", sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt: "Simon ist heiß auf den HSV und auf die Aufgabe, unsere insgesamt sehr junge Mannschaft mit seiner Erfahrung und Qualität in ihrer Entwicklung zu unterstützen und besser zu machen." Terodde erklärte: "Der Kontakt bestand schon länger, am Ende waren aber die Gespräche mit dem Trainer ausschlaggebend. Die Entscheidung für den HSV ist mir danach leichtgefallen."

Terodde dreimal Zweitliga-Torschützenkönig

Der Mittelstürmer spielte in Köln unter Ex-HSV-Trainer Markus Gisdol zuletzt keine Rolle mehr. Er gilt aber als Zweitliga-Spezialist. In 220 Spielen für den MSV Duisburg, Union Berlin, den VfL Bochum, den VfB Stuttgart und den 1. FC Köln traf er 118-mal. 2016, 2017 und 2019 wurde er Torschützenkönig im Unterhaus. "Es geht um den mannschaftlichen Erfolg, zu dem ich mit guten Leistungen meinen Teil beitragen möchte", sagte Terodde über seine Ziele beim HSV. "Wir haben eine sehr junge und hungrige Mannschaft, die über großes Potenzial verfügt und der ich mit meiner Erfahrung in ihrer Entwicklung weiterhelfen will. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich hier sehr gut hinpasse."