Transfer fix: Jorge Meré verlässt den 1. FC Köln und wechselt zu Mexiko-Klub CF America

"Jorge ist ein Spieler mit großem Potenzial. Trotzdem kam er im Konkurrenzkampf auf seiner Position nie auf so viel Spielzeit, dass es ihn zufrieden gestellt hat. Sein Anspruch ist es, Stammspieler zu sein", kommentierte Sportchef Jörg Jakobs. Der Spanier Meré war im Sommer 2017 von Sporting Gijón nach Köln gewechselt und kam beim FC insgesamt 96 Mal zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit wurde er in acht Pflichtspielen eingesetzt., kam seit dem neunten Spieltag jedoch nur noch zu drei Einsatzminuten in der Liga.