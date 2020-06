Transfer fix: Juventus Turin verpflichtet Barcelona-Star Arthur - Pjanic soll im Tausch wechseln

Das ist auf dem ersten Blick ein spektakulärer Deal inmitten der Corona-Krise: Der FC Barcelona hat am Montagnachmittag offiziell bestätigt, dass Einigung mit Juventus Turin über den Wechsel von Mittelfeldspieler Arthur besteht. So zahlt Ronaldo-Klub Juventus laut der Barca-Mitteilung 72 Millionen Euro an Ablöse für den Brasilianer, weitere 10 Millionen Euro könnten über Klauseln auf die Transfer-Summe addiert werden. Laut Mundo Deportivo ist dies jedoch nur die Seite des Deals zwischen Barcelona und Juve - so soll im Gegenzug Mittelfeldspieler Miralem Pjanic nach Spanien wechseln.

Dem Bericht der Zeitung zufolge erhält Arthur bei Juventus einen Vertrag bis 2025. Zudem soll der 23-Jährige auch der teurere Spieler des Tauschs sein. So soll Barcelona für Pjanic nur 60 Millionen Euro an die Italiener überweisen. Der Bosnier, der bereits 30 Jahre alt ist, wird laut Bericht nur einen Vertag bis 2024 unterschreiben. Der Pjanic-Deal soll noch am Montagabend offiziell werden. Der Tausch-Deal würde auch die hohe Ablöse für Arthur erklären.

