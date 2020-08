Fix! Nationalspieler Luca Waldschmidt wechselt zu Benfica - Lissabon holt auch Vertonghen und Everton

Der SC Freiburg lässt einen zweiten wichtigen Leistungsträger ziehen: Nach Torwart Alexander Schwolow, der sich Hertha BSC angeschlossen hat , verlässt nun auch Stürmer Luca Waldschmidt die Breisgauer. Der Nationalspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung dem portugiesischen Spitzenverein Benfica Lissabon an. Das vermeldete der Klub am Freitag, nachdem bereits tags zuvor durchgesickert war, dass der 24-Jährige zu finalen Verhandlungen nach Portugal geflogen war. Neben Waldschmidt gab der Klub zeitgleich die Verpflichtungen von Innenverteidiger Jan Vertonghen (zuletzt Tottenham Hotspur ) und Flügelstürmer Everton (zuletzt Gremio Porto Algere) bekannt.

Waldschmidt, der im vergangenen Jahr in der deutschen Nationalmannschaft debütierte und unter Bundestrainer Joachim Löw bisher drei Mal zum Einsatz kam, gilt als absoluter Wunschspieler von Benfica-Trainer Jorge Jesus, der in diesem Sommer nach fünf Jahren zu den Portugiesen zurückkehrte. Bei den Lissabonern spielt seit Januar auch Ex-BVB-Profi Julian Weigl. "Ich habe mir die Entscheidung zu gehen wirklich nicht leicht gemacht, weil ich weiß, was ich am SC Freiburg hatte", wird Waldschmidt in einer Mitteilung der Freiburger zitiert. "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Sport-Club entgegengebracht hat und habe immer versucht, das zurückzuzahlen. Dass ich hier zum A-Nationalspieler werden konnte, werde ich nicht vergessen."