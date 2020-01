Rekord-Transfer fix! Hertha BSC verpflichtet Lucas Tousart von Olympique Lyon

Der Transfer von Lucas Tousart zu Hertha BSC ist fix! Der 22-Jährige unterschreibt beim Berliner Bundesligisten einen langfristigen Vertrag, wird jedoch erst im Sommer zur Elf von Trainer Jürgen Klinsmann dazustoßen. Am Vormittag absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler, der laut übereinstimmenden Medienberichten für rund 24 Millionen Euro in die Hauptstadt wechselt, den Medizincheck beim Hertha-Arzt. Damit löst Tousart den Belgier Dodi Lukebakio als Rekordtransfer des Clubs ab, d er Offensivspieler war im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro vom FC Watford zum Hauptstadtclub gekommen.

"Diese Verpflichtung ist ein Vorgriff auf den Sommer und ein Investment in die Zukunft von Hertha BSC. Mit Lucas bekommen wir von einem Champions League Club einen noch jungen und dennoch bereits international erfahrenen Spieler, der uns mit seinen bereits gezeigten Qualitäten in der kommenden Saison im zentralen Mittelfeld verstärken wird" , kommentierte Michael Preetz die abgeschlossene Verpflichtung des Franzosen zum 1. Juli 2020.

„In Berlin entsteht etwas sehr Spannendes, und ich möchte ein Teil davon sein! Gleichzeitig bin ich froh und dankbar, dass ich meine Aufgabe in Lyon noch zu Ende führen kann“, sagte Tousart. Er verfolgte am Sonntag den 3:0-Erfolg von Lyon in der Ligue 1 gegen den Tabellenletzten FC Toulouse 90 Minuten lang von der Bank.

Tousart wude 2016 Europameister mit der U19

Damit bleibt es vorerst bei nur einem Neuzugang, den Klinsmann bereits in der Rückrunde einsetzen kann. Der defensive Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar kam vom Zweitligisten VfB Stuttgart. Hertha will sich allerdings voraussichtlich noch in der Offensive verstärken. Als möglicher Kandidat gilt Matheus Cunha von Ligakonkurrent RB Leipzig. Der Stürmer ist derzeit noch mit der U23 Brasiliens in der Olympia-Qualifikation aktiv.