Transfer fix: Marvin Ducksch wechselt von Hannover 96 zu Werder Bremen

„Wir sind sehr froh, dass Marvin zu uns wechselt. Wir haben uns längere Zeit um ihn bemüht, nun hat sich unsere Geduld und Beharrlichkeit ausgezahlt“, sagt Bremens Sportchef Frank Baumann über den gelungenen Transfer. „Marvin hat seine Qualitäten als Torjäger und Vorbereiter in der 2. Liga in den letzten Jahren nachgewiesen, und wir sind überzeugt, dass er uns direkt weiterhelfen kann.“

Die Spatzen pfiffen es bereits vom Dach, nun ist der Transfer von Marvin Ducksch zum SV Werder Bremen auch offiziell unter Dach und Fach. Der treffsicherste Stürmer der letzten beiden Jahre von Hannover 96 hat den obligatorischen Medizincheck bestanden und einen Vertrag an der Weser unterschrieben. Die Bremer lassen sich die Dienste des 27-Jährigen nach SPORT BUZZER-Informationen 3,2 Millionen Euro kosten. Die Ablöse könnte im Falle eines Bremer Aufstiegs dank Bonuszahlungen auf 4 Millionen Euro steigen.

Mann wünscht Ducksch alles Gute

Der Torjäger, der beim SV Werder mit der Rückennummer 7 auflaufen wird, zeigte sich erfreut über den Transfer: „Ich freue mich sehr, endlich hier zu sein. Werder ist ein Verein mit viel Tradition - da habe ich nicht lange gezögert, als der Anruf kam. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können."

Ducksch hinterlässt bei Hannover 96 eine große Lücke im Sturmzentrum. Dennoch ließen die Roten den Torjäger ziehen. 96-Sportdirektor Marcus Mann: "Nach Gesprächen mit Marvin und unter Berücksichtigung unserer eigenen Interessen haben wir dem Transfer zugestimmt. Marvin hat sich auch die vergangenen Wochen bei uns tadellos verhalten und voll reingehängt. Wir wünschen ihm persönlich alles Gute für die Zukunft."

Marvin Ducksch spielte zwei Jahre für Hannover 96. In den beiden Saisons erzielte er in 70 Liga- und Pokalspielen 33 Tore und lieferte 15 Assists. Eine große Lücke also, die 96-Sportdirektor Marcus Mann zu füllen hat. Möglicherweise ja mit mit dem Wolfsburger Omar Marmoush.